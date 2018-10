Santos sonha em reedição de dupla Diego e Robinho em 2019

O Santos sonha com a reedição da dupla Diego e Robinho em 2019. O Peixe está atento às situações dos ídolos, campeões brasileiros em 2002.

No caso do Diego, o Alvinegro espera para saber se o Flamengo terá o desejo de renovar o contrato, que se encerra no dia 31 de julho de 2019.

“Ele seria bem recebido aqui, mas não podemos ficar falando. Flamengo pode vir com dinheiro. Ele teria que descer da cadeira (salário). Pelo que soube, R$ 850 mil por mês. Existe essa possibilidade. Jogador está lá e seria deslealdade procurá-lo como o Atlético-PR fez com o Bambu… Ele está definindo a situação no Flamengo. Acho que pode sair. Ou assina longo um contrato longo ou dispensa”, explicou o presidente José Carlos Peres.

Sobre Robinho, uma dívida pode atrapalhar os planos para o retorno. Como antecipado pela Gazeta Esportiva, o Santos quer o Rei das Pedaladas e vê o salário como principal empecilho. O atacante tem vínculo até o fim de junho com o Sivasspor-TUR.

“Ele alega que o Santos deve para ele e não encontrei em lugar algum. Depende dele. Se tivermos dinheiro, pagamos. Se não, teremos que parcelar”, explicou o mandatário.

Diego tem 33 anos. Robinho, 34. Ambos são vistos como referências técnicas e de liderança, capazes de ajudar no desenvolvimento de jovens jogadores.

