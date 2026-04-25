Santos é dominado no segundo tempo e cede empate ao Bahia após abrir dois gols

Neste sábado, o Santos abriu dois gols de vantagem mas foi dominado pelo Bahia no segundo tempo e cedeu o empate por 2 a 2, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Situação da tabela
Com o resultado, o Santos segue na 15ª posição da tabela de classificação, com 14 pontos somados. O Bahia, por sua vez, ganha uma posição e entra no G4 da competição nacional, no quarto lugar, com 21 pontos somados.
📋 Resumo do jogo
🔴🔵BAHIA 2 X 2 SANTOS⚫⚪
🏆 Competição: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro
🏟️ Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Erick Pulga, Santiago Mingo, Everton Ribeiro (Bahia); Diógenes, Miguelito, Mayke, Escobar (Santos)
Gols
⚽ Rollheiser, aos 21' do 1ºT (Santos)
⚽ Rollheiser, aos 48' do 1ºT (Santos)
⚽ Luciano Juba, aos 30' do 2ºT (Bahia)
⚽ Willian José, aos 37' do 2ºT (Bahia)
Como foi o jogo
O jogo começou com ritmo acelerado e com o Bahia pressionando o time do Santos. Logo nos primeiros minutos, Willian José teve duas boas oportunidades. A primeira com a bola no chão, após cruzamento rasteiro e outra pelo alto, com finalização de cabeça. Na sequência, Rony também teve duas boas chances para colocar o Peixe em vantagem, mas desperdiçou.
O primeiro gol do jogo saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela direita, Gabriel Bontempo é atingido por Pulga na área e, após revisão, a arbitragem assinalou a penalidade. Na cobrança, Rollheiser colocou a bola no fundo do gol para colocar o Santos em vantagem na partida. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Rollheiser anotou o segundo dele e do Peixe no jogo, mais uma vez cobrando pênalti.
Diferentemente do primeiro tempo, a etapa complementar começou morna, com poucas chances criadas para ambos os lados. Mesmo já com a vantagem, quem mais chegou com perigo foi o Santos, em finalizações de Lautaro e Oliva.
Porém, aos 30 minutos, o Bahia diminuiu com Luciano Juba. Everton Ribeiro carregou em direção ao gol no campo de ataque e foi derrubado perto da área, sofrendo a falta. Na cobrança, Juba acertou o ângulo de Diógenes, que não alcançou a bola para evitar o gol. Aos 37, saiu a virada do Bahia. Willian José aproveitou cruzamento de Erick Pulga e subiu mais que a marcação para marcar de cabeça.
Escalações
🔴🔵BAHIA
Léo Vieira; Acevedo, Gabriel Xavier (Gilberto), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Kike Olivera (Everaldo), Erick Pulga e Willian José.
Técnico: Charles Hembert
⚫⚪SANTOS
Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; João Schmidt (Luan Peres), Christian Oliva e Rollheiser (Miguelito); Gabriel Bontempo (Rincón), Rony (Moisés) e Thaciano (Lautaro Díaz).
Técnico: Cuca
Próximos jogos
Bahia
São Paulo x Bahia (Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 03 de maio de 2026 (domingo) 16h
Local: Morumbis, em São Paulo
Santos
San Lorenzo x Santos (Copa Sul-Americana)
Data e horário: 28 de abril de 2026 (terça-feira) 19h
Local:Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires