Cuca lamenta empate, mas ressalta atuação do Santos mesmo com desfalques

O Santos visitou o Bahia neste sábado e saiu com um empate por 2 a 2, depois de abrir dois gols de vantagem no primeiro tempo. Em coletiva após o jogo, o técnico Cuca lamentou o resultado, mas exaltou a atuação do Peixe mesmo com diversos desfalques importantes.

"Estou com um sabor total de derrota pela partida que nós fizemos. E a gente veio com oito jogadores diferentes, sete ou oito do último jogo. Poderíamos muito bem ter feito 3 a 0, jogamos pra isso, e infelizmente não vencemos. Eu saio totalmente frustrado. Mas nós mostramos jogo, e num momento assim, mostrar jogo é importante. Tanto quanto o resultado, mostrar jogo é importante. Neymar, Gabigol e Arão fazem muita falta, mas esses meninos que jogaram hoje representaram e muito bem", ressaltou o treinador do Santos.

O treinador destacou que o plano de jogo vinha funcionando e que a equipe criava as melhores oportunidades até sofrer os gols. Segundo ele, o desempenho apresentado pelo time precisa ser valorizado, mesmo com o resultado frustrante.

"Levamos o empate com 30 minutos e eu pergunto para você quais chances o Bahia tinha criado até então. Pelo contrário, quem teve as chances com o Rony de cabeça, com o Rony chutando fora, com o Lautaro, fomos nós de fazer o terceiro gol, então toda a estratégia estava certa. Ela passou a ser toda errada depois que nós tomamos o gol de falta, ou depois que nós tomamos o gol do cruzamento. Ainda tivemos depois disso aí chances de fazer o 3x2", disse Cuca.

Final de jogo em Salvador. O Santos empata com o Bahia em 2 a 2. pic.twitter.com/nVP52ERxlK — Santos FC (@SantosFC) April 25, 2026

Cuca também admitiu que identifica carências no elenco e afirmou que o clube deve avaliar possíveis reforços durante a pausa no calendário. Segundo o treinador, as decisões serão discutidas internamente com a diretoria para que o Santos chegue mais forte ao segundo semestre.

"Daqui a pouco, daqui a um mês, tem uma parada, tem uma janela, são feitas as avaliações necessárias. E tudo que vai ser analisado, vai ser trabalhado junto com o Alexandre, junto com a presidência, pra que a gente fique mais fortalecido ainda pro segundo semestre. A gente vê carências? Sim, todos têm carências", afirmou.

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