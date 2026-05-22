Santos sofre com queda em aproveitamento sem Neymar

Nesta última quarta-feira, o Santos cedeu o empate ao San Lorenzo por 2 a 0 após abrir dois gols de vantagem pela Sul-Americana, em duelo que a equipe não contou com Neymar, que se recupera de um edema na panturrilha e deve ser poupado nas próximas partidas para a disputa da Copa do Mundo. A ausência do astro, no entanto, não vem sendo boa para o Peixe, que sofre com uma queda em seu aproveitamento sem o camisa 10.

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Com Neymar em campo, o Santos disputou 15 partidas, somando seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas, desempenho que resulta em 51,1% de aproveitamento. Já sem o atacante, os números caem consideravelmente: em 17 jogos, a equipe conquistou apenas dois triunfos, além de nove empates e seis derrotas, alcançando apenas 29,4% dos pontos disputados.

Ofensivamente, o clube também registra um desempenho inferior sem Neymar em campo. Com a presença do camisa 10, são 23 gols marcados, uma média de 1,53 por partida, enquanto sem ele, o Peixe possui uma média de 1,06 por jogo, com 18 tentos anotados.

Agora, sem Neymar até a parada para a Copa do Mundo, o Santos tenta superar o desempenho sem sua presença para terminar o mês de maio com bons resultados, que podem valer um respiro no Brasileirão e a classificação na Sul-Americana.

Situações complicadas

Apesar de ter melhores resultados com a presença do astro, eles não têm sido o suficiente para garantir ao Santos boas campanhas nas competições em geral.

Na Sul-Americana, o Santos é lanterna do grupo D com apenas quatro pontos somados e ainda não venceu pela competição. Com apenas uma rodada restante para o fim desta primeira fase, o Peixe precisa de uma vitória sobre o Deportivo Cuenca na próxima semana para ao menos sonhar com uma classificação aos playoffs.

Já no Campeonato Brasileiro, o Santos flerta com a zona de rebaixamento. São 18 pontos em 16 rodadas, que colocam o clube na 16ª colocação, empatado com o Corinthians, que abre a degola.

Por outro lado, a equipe está garantida nas oitavas de final da Copa do Brasil após vencer o Coritiba em ambos os confrontos válidos pela quinta fase do torneio.

Próximos jogos do Santos

Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Santos x Deportivo Cuenca-EQU (sexta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 26/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)