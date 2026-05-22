Santos perde do Flamengo, que cola no G8 do Brasileirão sub-20

Na noite desta quinta-feira, o Santos foi derrotado por 2 a 1 pelo Flamengo, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), pela 13ª rodada do Brasileirão sub-20.
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Situação da tabela
Com o resultado, o Santos segue com 23 pontos, na terceira colocação. Já o Flamengo assume a nona posição, com 20 pontos, mesma quantidade do América-MG, que é o oitavo, na última vaga da zona de classificação para o mata-mata da competição.
🔴⚫FLAMENGO 2 X 1 SANTOS⚫⚪
🏆 Competição: Brasileirão Sub-20 - Rodada 13
🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Josmar, aos 10' do 1ºT (Flamengo)
- ⚽ João Grando, aos 25' do 1ºT (Santos)
- ⚽ Josmar, aos 14' do 2ºT (Flamengo)
Como foi o jogo
Aos 10 minutos de jogo, após lançamento longo, a defesa do Santos afastou mal pelo alto e Josmar teve liberdade na entrada da área para cabecear e abrir o placar a favor do Flamengo. Os visitantes chegaram ao empate aos 25, com João Grando que recebeu na área e chutou no alto do gol defendido por Léo Nannetti para marcar.
Na segunda etapa, aos 14, Juan Sayago fez uma grande jogada individual e passou para Josmar, que, na pequena área, chutou para a defesa do goleiro João Pedro, mas aproveitou o rebote para fazer o gol da vitória flamenguista.
Próximos jogos
🔴⚫Flamengo⚫🔴
⚔️ Jogo:América-MG
🏆 Competição: Brasileirão Sub-20 - Rodada 14
📅 Data: 27 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)
⚫⚪Santos⚪⚫
⚔️ Jogo: Santos x Botafogo
🏆 Competição: Brasileirão Sub-20 - Rodada 14
📅 Data: 27 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
🏟️ Local: CT Rei Pelé, Santos (SP)