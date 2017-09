Santos se cala após queda na Libertadores e cancela coletiva no CT Rei Pelé

Uma eliminação traumática sempre acaba deixando feridas difíceis de cicatrizarem. No Santos não foi diferente. Após a derrota por 1 a 0 para o Barcelona de Guaiaquil, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, que culminou com a queda na Libertadores, o elenco do Peixe decidiu se calar.

Segundo a assessoria de imprensa, o clube decidiu ‘preservar’ os atletas depois da eliminação. Por conta disso, o treino regenerativo desta quinta será fechado aos veículos de imprensa. Além disso, nenhum jogador dará entrevista coletiva.

Logo após o apito final contra o Barcelona-EQU, diversos torcedores tentaram invadir os vestiários da Vila Belmiro e ainda apedrejaram o ônibus que trouxe a delegação do Peixe ao estádio.

Com a eliminação na Libertadores, o Santos disputa agora somente o Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe santista encara o Atlético-PR, neste sábado, às 21h (de Brasília), em jogo válido pela 25ª rodada.