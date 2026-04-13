Santos renova vínculo contratual com Bontempo; saiba detalhes

Nesta segunda-feira, o Santos anunciou que chegou a uma renovação de contrato com Gabriel Bontempo. O clube e meia chegaram a um acordo para a extensão do vínculo até o final de 2030. O antigo compromisso do atleta era válido até o fim de 2028.

"Muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida. Jogar como profissional do Santos sempre foi um sonho. E agora, mais de um ano após minha estreia, renovar esse contrato é um motivo de muita alegria", disse o meia.

Gabriel Bomtempo chegou ao Santos em 2016 para atuar na equipe sub-11. Desde então, o meia de 21 anos se destacou em todas as categorias e integrou o elenco profissional do Alvinegro Praiano em janeiro de 2025.

"Só tenho que agradecer ao Peixão por tudo que me proporciona, e agora espero retribuir essa confiança dentro de campo", completou.

Desde que estreou no profissional, Gabriel Bontempo já soma 53 partidas com a camisa do Santos, quatro gols e três assistências.

Situação do Santos

Com a vitória sobre o Atlético-MG, o Peixe foi para a 15ª posição, com 13 pontos, três a mais que o Cruzeiro. O time mineiro ocupa o 17° lugar, abrindo a zona de rebaixamento, com 10 pontos, um a menos que o Corinthians, primeiro time fora do Z4.

Próximo jogo do Santos

Jogo : Santos x Deportivo Recoleta-PAR

: Santos x Deportivo Recoleta-PAR Competição : Copa Sul-Americana (2ª rodada)

: Copa Sul-Americana (2ª rodada) Data e horário : 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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