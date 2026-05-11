Cuca atualiza recuperação de Menino e confirma reforço no Santos para decisão

Lesionado desde o fim de março, Gabriel Menino iniciou a transição física no último dia 21 de abril, mas ainda não conseguiu voltar a atuar. Após a vitória do Santos sobre o Bragantino neste domingo, Cuca revelou que o meio-campista voltou a sentir a lesão na posterior da coxa direita e regrediu na recuperação. Por outro lado, o técnico confirmou o retorno de Gustavinho para encarar o Coritiba nesta quarta.
"Gabriel Menino voltou prematuro e sentiu de novo. Essas lesões preocupam quando são reativas. Temos que tomar muito cuidado. Gustavinho vem treinando bem e está recuperado. Estamos pensando se usaremos ele no início ou durante a partida, mas ele estará relacionado", disse.
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Sendo assim, o Santos será reforçado por Gustavinho, titular em todas as partidas que esteve à disposição sob o comando de Cuca, para enfrentar o Coritiba, em duelo que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.
O primeiro confronto entre as equipes terminou em 0 a 0 na Vila Belmiro. Agora, o Peixe visita o Coxa em busca de um triunfo para avançar. Em caso de um novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.
Próximo jogo
- Jogo: Coritiba x Santos
- Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)
- Competição: Copa do Brasil
- Local: Couto Pereira