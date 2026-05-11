Santos se reapresenta e pode ter novidade para encarar o Coritiba na Copa do Brasil

O Santos já virou a chave após a vitória sobre o Red Bull Bragantino e se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé. O elenco santista abriu a preparação para a decisão válida pela quinta fase da Copa do Brasil, contra o Coritiba, e pode ter novidades para o duelo.

Gabriel Menino e Gustavo Henrique, em fase final de transição física, podem pintar entre os relacionados. Ambos se recuperam de lesões musculares, e Gustavinho treinou normalmente com os companheiros nesta segunda-feira.

O confronto de volta está marcado para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Como foi o treino?

Como de costume, os jogadores que foram titulares na partida contra o Red Bull Bragantino permaneceram na parte interna do CT Rei Pelé para atividades regenerativas.

Do outro lado, os demais atletas foram a campo e participaram de um treino técnico e, posteriormente, de um trabalho tático. Gabriel Menino e Gustavo Henrique fizeram parte deste grupo.

Desfalques e retornos

Para o duelo, a tendência é que o Santos possa contar com o retorno de Gustavo Henrique — pelo menos foi o que disse o técnico Cuca em entrevista coletiva no último domingo. O garoto se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e está em fase final de transição física. Ele deve, ao menos, ser relacionado, segundo o treinador.

Gabriel Brazão, que cumpriu suspensão contra o Red Bull Bragantino, também fica à disposição e deve voltar ao gol do Santos. Caso Menino se recupere a tempo, também pode ser reforço.

Em contrapartida, o Peixe ainda não deve poder contar com Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Lautaro Díaz (dores na coxa direita) e Thaciano (lesão muscular na coxa direita).

Situação no confronto

O duelo de ida terminou empatado sem gols na Vila Belmiro. Portanto, o Santos precisa de uma vitória simples para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Após a vitória de ontem, o Peixão treinou na manhã dessa segunda-feira no CT Rei Pelé. Os titulares fizeram trabalho regenerativo na academia, enquanto os suplentes foram a campo. Foco total na #CopaDoBrasil! ⚪⚫ pic.twitter.com/1Qv44eyGZx — Santos FC (@SantosFC) May 11, 2026

Próximos jogos do Santos

Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)