Santos x Coritiba: veja preços e como comprar ingressos para o jogo na Arena

O Santos abriu a venda de ingressos para a partida contra o Coritiba, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no próximo domingo, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

A venda de ingressos teve início às 18h desta segunda-feira, apenas para sócios. Já a comercialização de entradas para o público geral começa a partir das 6h desta quarta-feira.

Os torcedores que desejarem assistir ao jogo diretamente da Vila Belmiro devem adquirir seus ingressos por meio do site www.sociorei.com.

PARTIU, NEO QUÍMICA ARENA! ⚪️⚫️ Começa hoje a venda de ingressos para Santos x Coritiba, neste domingo (17), às 11 horas, pelo #Brasileirão. A prioridade de compra é aberta de acordo com a quantidade de estrelas. Confira o cronograma completo: ➡️ Abertura cadeiras

⭐⭐⭐⭐⭐… pic.twitter.com/p8jga3WL2o — Santos FC (@SantosFC) May 11, 2026

Os preços dos ingressos inteiros variam de R$ 60,00 a 140,00. Os setores mais baratos são o Norte e o Sul, enquanto a seção mais cara é a Oeste Inferior.

O Santos busca a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Alvinegro Praiano está na 15ª posição, com 18 pontos - apenas um a mais que o Cruzeiro, primeiro time no Z4.

Cronograma de vendas:

Segunda-feira (11/05) – 13h – Apenas Sócios

Quarta-feira (13/05) – 06h – Público geral (Santos Mais Popular)

Prioridades dos sócios:

Prioridade 1 (cinco estrelas) – 18h – 11/05

Prioridade 2 (quatro estrelas) – 06h – 12/05

Prioridade 3 (três estrelas) – 13h – 12/05

Prioridade 4 (duas estrelas) – 19h– 12/05

Prioridade 5 (Santos Mais Popular) – 17h– 13/05

Veja os preços dos ingressos para o duelo:

Norte: R$ 30,00 (meia) / R$ 60,00 (inteira)

R$ 30,00 (meia) / R$ 60,00 (inteira) Sul: R$ 30,00 (meia) / R$ 60,00 (inteira)

R$ 30,00 (meia) / R$ 60,00 (inteira) Leste Superior: R$ 40,00 (meia) / R$ 80,00 (inteira)

R$ 40,00 (meia) / R$ 80,00 (inteira) Leste Inferior: R$ 60,00 (meia) / R$ 120,00 (inteira)

R$ 60,00 (meia) / R$ 120,00 (inteira) Oeste Superior: R$ 50,00 (meia) / R$ 100,00 (inteira)

R$ 50,00 (meia) / R$ 100,00 (inteira) Oeste Inferior: R$ 70,00 (meia) / R$ 140,00 (inteira)

Visitante*

Arquibancada Sul: R$ 60,00 (meia) / R$ 120,00 (inteira)

*Ingressos para compra disponíveis em ingressos.santosfc.com.br