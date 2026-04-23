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Santos registra aproveitamento de 20% na Copa do Brasil desde 2023; veja números

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(Foto: Raul Baretta/Santos FC)
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Por Victoria Romanelli em São Paulo, SP

Publicado 23/04/2026 às 08:00

O Santos estreou na Copa do Brasil na noite da última quarta-feira com um empate sem gols com o Coritiba, em duelo de ida da quinta fase da competição. O Peixe chegou ao terceiro jogo sem vitória na Vila Belmiro e manteve seu baixo aproveitamento na competição, com cinco empates seguidos desde 2023.

No histórico recente, o ano de 2023 foi o de melhor desempenho do Santos na competição. Na oportunidade, o Peixe entrou ainda na primeira fase e despachou Ceilândia, Iguatu e Botafogo-SP até chegar às oitavas de final, fase em que acabou eliminado para o Bahia.

A equipe paulista empatou os dois jogos das oitavas e caiu nos pênaltis. No ano seguinte, com a queda à Série B, o Peixe nem sequer se classificou à competição, nem mesmo através do desempenho no Campeonato Paulista. Já em 2025, voltou a disputar o torneio, mas também caiu cedo.

No último ano, o Santos empatou duas vezes com o CRB e ficou pelo caminho nos pênaltis, na terceira fase.

Com o empate por 0 a 0 no jogo de ida, o confronto entre Santos e Coritiba fica totalmente em aberto para o jogo de volta, marcado para acontecer no dia 13 de maio, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Próximos jogos do Santos

  • Jogo: Bahia x Santos
  • Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)
  • Data e horário: 25 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

 

  • Jogo: San Lorenzo x Santos
  • Competição: Copa Sul-Americana (3ª rodada)
  • Data e horário: 28 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG)

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