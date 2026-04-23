Santos registra aproveitamento de 20% na Copa do Brasil desde 2023; veja números

O Santos estreou na Copa do Brasil na noite da última quarta-feira com um empate sem gols com o Coritiba, em duelo de ida da quinta fase da competição. O Peixe chegou ao terceiro jogo sem vitória na Vila Belmiro e manteve seu baixo aproveitamento na competição, com cinco empates seguidos desde 2023.

No histórico recente, o ano de 2023 foi o de melhor desempenho do Santos na competição. Na oportunidade, o Peixe entrou ainda na primeira fase e despachou Ceilândia, Iguatu e Botafogo-SP até chegar às oitavas de final, fase em que acabou eliminado para o Bahia.

🔎 O Santos empatou todos os jogos na Copa do Brasil desde 2023. ⚔️ 5 jogos

🚥 0V - 5E - 0D

📊 20.0% aproveitamento

⚽️ 2 gols

🚫 2 gols sofridos (!)

🧤 3 jogos sem sofrer gols (!)

🥅 6 grandes chances

🔓 8 grandes chances cedidas

👟 30.5 finalizações p/ marcar gol

⚠️ 29.0… pic.twitter.com/5hG4Q7NFb3 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 23, 2026

A equipe paulista empatou os dois jogos das oitavas e caiu nos pênaltis. No ano seguinte, com a queda à Série B, o Peixe nem sequer se classificou à competição, nem mesmo através do desempenho no Campeonato Paulista. Já em 2025, voltou a disputar o torneio, mas também caiu cedo.

No último ano, o Santos empatou duas vezes com o CRB e ficou pelo caminho nos pênaltis, na terceira fase.

Com o empate por 0 a 0 no jogo de ida, o confronto entre Santos e Coritiba fica totalmente em aberto para o jogo de volta, marcado para acontecer no dia 13 de maio, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Próximos jogos do Santos

Jogo: Bahia x Santos

Bahia x Santos Competição : Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (13ª rodada) Data e horário : 25 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

: 25 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Jogo : San Lorenzo x Santos

: San Lorenzo x Santos Competição : Copa Sul-Americana (3ª rodada)

: Copa Sul-Americana (3ª rodada) Data e horário : 28 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

: 28 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília) Local: Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp