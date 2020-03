Santos recebe “socorro” da Conmebol, mas lamenta desconto

O Santos receberá nos próximos dias um “socorro” da Conmebol: A confederação antecipará 60% da premiação aos clubes na fase de grupos da Libertadores da América para ajudar no período de paralisação em meio ao novo coronavírus.

Dessa forma, o Peixe receberá providenciais R$ 9 milhões da entidade – o total é de cerca de R$ 15 mi. O dinheiro será fundamental para manter os salários em dia e quitar dívidas.

O Alvinegro, no entanto, lamenta um “desconto” neste valor. De acordo com pessoas da diretoria do clube ouvidas pela Gazeta Esportiva, a verba será repassada à CBF antes das equipes. E há uma espécie de comissão de 10% (R$ 900 mil, neste caso).

O Santos discorda dessa “intermediação” e tenta receber a quantia integralmente. A discussão deve ter um desfecho na semana que vem.

