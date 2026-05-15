Presidente do Santos exalta dedicação de Neymar e torce por convocação do astro

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira revelou a torcida pela convocação de Neymar à Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo. O mandatário exaltou a dedicação do astro no dia a dia do clube e citou que ele está próximo de seu "melhor nível" físico.

“Eu torço muito pela convocação do Neymar Jr. Acredito que não apenas eu, na figura de presidente do Santos, mas todos os torcedores santistas também. Estamos falando de um jogador que representa muito para o futebol brasileiro e mundial, por tudo que ele já fez dentro do esporte", disse.

“Nós acompanhamos diariamente a dedicação do Neymar Jr. Ele tem aproveitado toda a estrutura oferecida pelo clube e mantém uma rotina rigorosa de preparação também fora do CT. Quer ajudar o Santos e está cada vez mais próximo do seu melhor nível físico. É um jogador diferente, fora de série, e que a seleção brasileira precisa em uma Copa do Mundo”, acrescentou.

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Marcelo Teixeira também comentou o projeto do Santos para potencializar as questões técnicas, físicas e mentais de Neymar visando o retorno à Seleção e vê o camisa 10 pronto para defender o Brasil novamente.

“Desde o retorno do Neymar Jr. ao Santos, o projeto da gestão sempre foi proporcionar a ele as melhores condições para se recuperar da lesão, voltar a se sentir em casa e se preparar mental, técnica e fisicamente para defender o clube e voltar à seleção. Hoje, vemos um atleta importante para nosso time e preparado para representar novamente o Brasil como uma grande referência”, concluiu.

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O grande dia

A convocação do técnico Carlo Ancelotti está marcada para as 17h (de Brasília) desta segunda-feira, no Museu do Amanhã, localizado no Rio de Janeiro. Um dia antes do evento, no domingo, Neymar terá a última oportunidade de se provar para o treinador italiano, já que enfrenta o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.

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