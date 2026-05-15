Juventude anuncia contratação de lateral direito ex-Santos

O Juventude anunciou, nesta sexta-feira, a contratação de Aderlan, que teve passagem pelo Santos. O lateral direito de 35 anos chega ao clube com contrato válido até o final da temporada e integra o elenco para a disputa da Série B e da Copa do Brasil.

Aderlan já está integrado ao elenco jaconero e à disposição do técnico Maurício Barbieri para os próximos compromissos do time na temporada. O Juventude volta a campo neste domingo, quando visita o Athletic pela Série B do Brasileiro, às 17h (de Brasília).

Desde que deixou o Sport, antes do início da atual temporada, o lateral direito estava livre no mercado. Na última temporada, atuando por Santos e Sport, entrou em campo apenas 17 vezes e não teve participações diretas em gols.

Aderlan é do Juventude 🇳🇬 O lateral-direito é o novo reforço Jaconero até o final da temporada 2026. O jogador atuou por Red Bull Bragantino, Santos e Sport e está à disposição do técnico Maurício Barbieri. 💻 Mais no site: https://t.co/UHigfnbdxi #ECJ #Juventude pic.twitter.com/468jPvHzDD — E.C. Juventude (@ECJuventude) May 15, 2026



Juventude na temporada

O Juventude vem embalado pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, diante do São Paulo. Após perder na ida por 1 a 0, venceu o Tricolor Paulista por 3 a 1 e avançou.

Na Série B, ocupa o nono lugar da tabela, com 12 pontos ganhos em três vitórias e três empates. Nos demais jogos, saiu derrotado duas vezes.