Santos acumula cartões e é o time mais indisciplinado do Brasileirão

O Santos lidera um ranking nada positivo no Campeonato Brasileiro. Após 15 rodadas disputadas, o clube aparece como o mais indisciplinado da competição nacional, com 47 cartões amarelos acumulados ao longo da campanha.

O número coloca o Peixe na primeira posição entre as equipes mais advertidas do torneio nacional. Logo atrás aparecem Corinthians e Red Bull Bragantino, ambos com 44 cartões amarelos recebidos até o momento.

Os cartões distribuídos ao elenco santista refletem um time frequentemente punido pela arbitragem durante as partidas, com média de 3,5 por partida, segundo dado do Sofascore. A marca chama atenção principalmente pelo alto volume de advertências em apenas 15 jogos.

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Além do Brasileirão, o Santos também lidera outro recorte disciplinar negativo na temporada. Entre todos os clubes da Série A que disputam a Copa do Brasil, o time de Cuca é a equipe com mais cartões amarelos recebidos na competição nacional. Até aqui, em apenas dois jogos, já soma sete advertências.

Apesar da liderança no número de amarelos, o Santos apresenta um cenário diferente quando o assunto são expulsões. Na atual temporada, o clube recebeu apenas dois cartões vermelhos. Um deles aconteceu pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o outro foi registrado ainda no início do ano, durante a disputa do Campeonato Paulista.

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Situação do Santos

O Santos vem de classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, após vencer o Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira. No Campeonato Brasileiro, o Peixe também vem de triunfo e ocupa o 15º lugar, com 18 pontos - um a mais que o Grêmio, primeiro time dentro do Z4.

Próximo jogo

Santos x Coritiba (Campeonato Brasileiro - 16ª rodada)

Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo) às 11h

Local: Neo Química Arena, em São Paulo