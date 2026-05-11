Análise: Santos aposta em mobilidade no ataque e ganha intensidade na frente

Por João Vitor Germano

Neste domingo, o Santos teve uma boa atuação diante do Red Bull Bragantino e venceu a equipe do interior paulista por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. A partida não só findou o jejum de sete jogos sem vitórias do Peixe, como também deu mais uma maneira de escalar a equipe para Cuca, que escalou um time mais intenso e rápido.

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Com Gabigol no banco de reservas, Neymar atuou como referência no ataque em grande parte das subidas do Santos. No entanto, ele teve bastante liberdade para participar das jogadas pelo meio e pela esquerda, movimentando-se bastante no último terço do campo, assemelhando-se bastante a um falso 9.

Com Barreal, Bontempo e Rollheiser escalados como meias, o Santos também ganhou velocidade e intensidade tanto na fase de ataque quanto na de defesa, já que, normalmente, Gabigol e Neymar não possuem grandes responsabilidades defensivas.

Os três armadores se alternaram bastante, mas, em um primeiro momento, Barreal aparecia pela esquerda e Bontempo pela direita, enquanto o argentino ficou pelo meio, ocupando também o setor mais avançado quando Neymar baixava para participar das construções.

As movimentações dos quatro jogadores de frente permitiram jogadas rápidas e tabelas importantes. A primeira aconteceu aos 10 minutos, quando Bontempo, Barreal e Rollheiser participaram de uma boa troca de passes entre si mesmos, que resultou em uma finalização perigosa de Barreal, defendida por Volpi.

O lance do primeiro gol do Santos também veio de uma troca de passes rápida entre os atacantes. Desta vez, Neymar conduziu da esquerda para o meio do campo e tocou na meia-lua para Bontempo, que devolveu para Neymar, com Rollheiser fazendo um bom corta-luz no passe. O camisa 10 então dominou de esquerda na área e finalizou para marcar.

A presença de Barreal e Bontempo também teve influência na parte defensiva. O jovem de 21 anos costuma recompor e ajudar tanto Igor Vinícius pela direita quanto os volantes pelo meio. Por ser canhoto, o argentino conseguiu dar profundidade pela esquerda e muitas vezes dobrava com Neymar pelo setor, assim, não precisando tanto das subidas de Escobar, que permaneceu a maior parte do jogo na defesa.

A vitória coroa também uma equipe que vinha de sete jogos sem vencer e não mereceu o resultado em algumas destas partidas, mas que também foi vítima de vacilos pontuais e erros individuais que impediram resultados melhores em partidas com boas atuações do Peixe.

Agora, o Santos tem mais duas partidas diante do Coritiba antes da convocação para a Copa do Mundo na próxima segunda-feira, que pode ser um divisor de águas para Neymar, referência do Peixe. Já para a intertemporada, devido à disputa do torneio, restam seis partidas, decisivas para a continuidade da equipe na Copa do Brasil e Sul-Americana.

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