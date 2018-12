Santos quer vender Lucas Veríssimo, mas teme desvalorização

O Santos segue com a ideia de aliviar os cofres com a venda de Lucas Veríssimo. O presidente José Carlos Peres, porém, teme pela desvalorização do zagueiro no mercado.

O primeiro fator é técnico. Com lesão muscular na coxa e na sequência um problema ligamentar no joelho, Veríssimo teve um segundo semestre abaixo da expectativa e terminou a temporada com apenas 33 jogos (em 2017, foram 60). Ele chegou a ser reserva de Robson Bambu, hoje jogador do Atlético-PR.

E a segunda preocupação é mercadológica. A forma como o Peixe tentou vender o defensor gerou uma insegurança no meio. Vários empresários tinham autorização para negociar e há suspeita até de falsificação da assinatura de Veríssimo por um intermediário. Uma reunião na casa de Renato Duprat no início do ano contou com 14 pessoas e gerou discussões acaloradas, por exemplo.

Diante desse cenário, o Alvinegro vê dificuldade em conseguir vender o atleta pelo valor estipulado anteriormente: 10 milhões de euros (R$ 44 mi, na cotação atual). Torino-ITA, Lyon-FRA e Crystal Palace-ING foram alguns dos clubes interessados no zagueiro em 2018.