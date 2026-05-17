Barreal é expulso contra o Coritiba e vira desfalque no Santos contra o Grêmio

O Santos não poderá contar com Barreal para o jogo contra o Grêmio, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante foi expulso durante a derrota por 3 a 0 contra o Coritiba, na manhã deste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Barreal deu um carrinho em Breno Lopes e recebeu o cartão vermelho direto, aplicado pelo árbitro Paulo César Zanovelli da Silva. Assim, já perdendo por 3 a 0 desde o primeiro tempo, o Peixe precisou segurar a reta final da partida com um jogador a menos em campo.

2T/27': Barreal é expulso.#SANxCFC | 0x3 — Santos FC (@SantosFC) May 17, 2026

Além da expulsão de Barreal, o jogo do Peixe ficou marcado pela saída do zagueiro Luan Peres, de ambulância. Lavenga acertou uma bolada no rosto do jogador santista, que caiu desacordado no gramado. Ele recebeu atendimento médico, levantou, mas precisou ser substituído.

Sem Barreal para o jogo do Brasileiro, Cuca aumentou sua lista de desfalques. Diante do Coxa, ele não pôde contar com João Schmidt, Gabriel Menino e Thaciano (lesão muscular na coxa direita), Zé Rafael, Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo) e Igor Vinícius (febre). Diante do Grêmio, porém, este último deve voltar a ser opção.

Antes disso, porém, o Santos entra em campo pela Sul-Americana. Na quarta-feira, o Peixe enfrenta o San Lorenzo, na Vila Belmiro, pela quinta rodada da fase de grupos, tentando a primeira vitória. Até o momento, a equipe da Baixada Santista tem três empates, uma derrota e amarga a lanterna do Grupo D.

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