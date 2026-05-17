Gustavo Henrique e Escobar sofrem problema na coxa e serão avaliados pelo Santos

O Santos ganhou duas novas preocupações para os próximos jogos. O volante Gustavo Henrique e o lateral esquerdo Gonzalo Escobar sofreram problemas na coxa na derrota por 3 a 0 contra o Coritiba na manhã deste domingo, em duelo realizado na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Gustavo Henrique sentiu o adutor direito e foi substituído no intervalo. Enquanto isso, Escobar sentiu a região posterior da coxa esquerda. Ele também seria substituído, mas, por conta de uma confusão da arbitragem, permaneceu em campo até o fim do jogo, mesmo lesionado.

Ambos serão avaliados pela equipe médica nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

O volante sofreu recentemente com outro problema físico. Em abril, ele sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e desfalcou o Peixe por cinco partidas. Ele voltou a ser opção para Cuca na última quarta-feira, contra o Coritiba, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil, e entrou na parte final do jogo.

Neste domingo, voltou a ser titular, mas deixou o campo no intervalo por conta das dores.

Gustavo Henrique e Escobar, portanto, são dúvidas para o jogo do Santos contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana, que acontece nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. O meia-atacante Neymar, que sofreu uma leve pancada na panturrilha direita, também não deve jogador.

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Próximo jogo do Santos

Jogo: Santos x San Lorenzo

Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)

Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)