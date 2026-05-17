Luan Peres desmaia após bolada, deixa o campo de ambulância e vira preocupação no Santos

O Santos ganhou uma nova preocupação neste domingo. O zagueiro Luan Peres tomou uma bolada durante o jogo contra o Coritiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, caiu no gramado desmaiado e deixou o campo de ambulância após atendimento médico.

O zagueiro recebeu os primeiros socorros e acordou. Apesar de ter ficado de pé, Luan Peres apresentou dificuldades para andar e foi retirado de ambulância após ouvir as palavras dos médicos e do capitão Neymar, que foi consolar o jogador, que havia entrado há pouco.

Luan Peres começou o jogo no banco de reservas, voltando ao time após uma lesão na mão. Ele foi acionado por Cuca no intervalo e entrou na vaga de Gustavo Henrique. Contudo, foi substituído aos dez minutos após ser atingido no rosto com a bola após chute de Lavega.

João Ananías foi quem entrou na vaga do companheiro, que seguiu protocolo de concussão.

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O Santos foi a campo para enfrentar o Coritiba com seis desfalques: João Schmidt, Gabriel Menino e Thaciano (lesão muscular na coxa direita), Zé Rafael, Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo) e Igor Vinícius (febre).