Santos vence o Fluminense no Rio e encerra jejum no Brasileiro feminino

Neste sábado, o Santos venceu o Fluminense por 2 a 0 pela 10ª rodada do Brasileirão feminino, no Estádio Luso Brasileiro. Evelin Bonfacio e Laryh fizeram os gols das Sereias da Vila, que encerraram um jejum de sete jogos sem vencer na competição.
VITÓRIA DAS SEREIAS NO RJ! 😎⚪⚫
Evelin Bonifácio marca de cabeça, Laryh balança as redes de voleio e as #SereiasDaVila vencem o Fluminense, fora de casa, por 2 a 0, somando mais 3 pontos no #BrasileirãoFeminino! 💪 pic.twitter.com/BWy4ZT0i0F
— Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 9, 2026
Situação da tabela
O Santos, com a vitória, ocupa o 11º lugar do Brasileirão feminino com 14 pontos. Por outro lado, o Fluminense está no nono lugar, com 15 pontos.
📋 Resumo do jogo
🔴🟢FLUMINENSE 0 x 2 SANTOS ⚪⚫
🏆 Competição: Brasileirão feminino | 10ª rodada
🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro
📅 Data: 09 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Evelin Bonifacio, aos 8' do 2ºT (Santos)
- ⚽ Laryh, aos 46' do 2ºT (Santos)
Como foi o jogo
O Santos abriu o placar aos oito minutos do segundo tempo, quando Eudimilla fez boa jogada pela direita e cruzou na pequena área para Evelin Bonifacio, que estava sozinha, cabecear para o fundo das redes. Aos 46, após cruzamento, Laryh acertou um lindo voleio no canto direito e fechou a conta para o Peixe.
Próximos jogos
Fluminense
- Jogo: Flamengo x Fluminense
- Competição: Brasileirão feminino | 11ª rodada
- Data e horário: 15/05/2026 - 21h (de Brasília)
Santos
- Jogo: Santos x Palmeiras
- Competição: Paulistão F | 2ª rodada
- Data e horário: 14/05/2026 - 19h30 (de Brasília)
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp