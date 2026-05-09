Santos vence o Fluminense no Rio e encerra jejum no Brasileiro feminino

Publicado 09/05/2026 às 18:16 • Atualizado 09/05/2026 às 18:17

Neste sábado, o Santos venceu o Fluminense por 2 a 0 pela 10ª rodada do Brasileirão feminino, no Estádio Luso Brasileiro. Evelin Bonfacio e Laryh fizeram os gols das Sereias da Vila, que encerraram um jejum de sete jogos sem vencer na competição.

Situação da tabela

O Santos, com a vitória, ocupa o 11º lugar do Brasileirão feminino com 14 pontos. Por outro lado, o Fluminense está no nono lugar, com 15 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔴🟢FLUMINENSE 0 x 2 SANTOS ⚪⚫

🏆 Competição: Brasileirão feminino | 10ª rodada
🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro
📅 Data: 09 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Evelin Bonifacio, aos 8' do 2ºT (Santos)
  • ⚽ Laryh, aos 46' do 2ºT (Santos)

Como foi o jogo

O Santos abriu o placar aos oito minutos do segundo tempo, quando Eudimilla fez boa jogada pela direita e cruzou na pequena área para Evelin Bonifacio, que estava sozinha, cabecear para o fundo das redes. Aos 46, após cruzamento, Laryh acertou um lindo voleio no canto direito e fechou a conta para o Peixe.

Próximos jogos

Fluminense

  • Jogo: Flamengo x Fluminense
  • Competição: Brasileirão feminino | 11ª rodada
  • Data e horário: 15/05/2026 - 21h (de Brasília)

Santos

  • Jogo: Santos x Palmeiras
  • Competição: Paulistão F | 2ª rodada
  • Data e horário: 14/05/2026 - 19h30 (de Brasília)

