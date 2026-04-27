Com Neymar, Santos encerra preparação para duelo contra o San Lorenzo; veja provável escalação

Nesta segunda-feira, o Santos encerrou a preparação para o duelo contra o San Lorenzo, que acontece nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain, pela 3ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Já em Buenos Aires, o Alvinegro treinou na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors.

O treino de hoje é na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors! 🐳 pic.twitter.com/vYqDYJRAUf — Santos FC (@SantosFC) April 27, 2026

De volta

Na atividade, o Peixe contou com a volta de Neymar, que não viajou para o jogo contra o Bahia pelo Brasileirão, disputado no último sábado. O jogador, que apresentou um quadro de virose no domingo, deve ir a campo na terça-feira.

Além do camisa 10, o Santos teve outros retornos importantes de atletas que estiveram ausentes na última partida. Gabigol, Igor Vinícius, Gabriel Brazão e Willian Arão também pousaram em solo argentino e estão à disposição de Cuca.

Como foi o treino

Com a participação de todos os atletas que viajaram à Argentina, os comandados de Cuca realizaram treino tático/técnico e recreativo.

Provável escalação

A provável escalação do Peixe conta com: Gabriel Brazão; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Neymar; Barreal, Moisés (Rony) e Gabigol.

Ficha técnica

🔴🔵San Lorenzo x Santos⚫⚪

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - 3ª rodada

📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires (Argentina)