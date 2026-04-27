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João Paulo Ananias comemora estreia pelo Santos: “sensação incrível”

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Foto: Celo Gil/ Santos FC.
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 27/04/2026 às 15:19 • Atualizado 27/04/2026 às 16:38

No último sábado, o zagueiro João Paulo Ananias, de apenas 19 anos, fez sua estreia pelo Santos. O atleta atuou durante os 90 minutos no empate em 2 a 2 com o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Ananias, que já havia sido relacionado para outros jogos do Peixe no ano mas ainda não havia recebido minutagem na equipe principal, comemorou o primeiro jogo com a camisa do Alvinegro Praiano.

"Sensação incrível"

"Foi uma sensação incrível estrear vestindo a camisa do Santos, o clube que estou desde de pequeno. Foi um sentimento único, me faltam palavras para descrever esse momento tão importante na minha vida. O professor Cuca, todo o staff e atletas, todos me deram confiança e isso foi essencial para eu entrar tranquilo no jogo e graças a Deus consegui fazer um bom jogo na minha estreia", disse.

"Sabemos que podíamos ter saído com a vitória contra o Bahia, mas temos um jogo importante na Argentina e temos o clássico depois pelo Brasileiro. É um passo de cada vez, pensando sempre no próximo jogo. Vencer na Sul-Americana será essencial para ganharmos confiança", comentou Ananias, que está relacionado para o duelo contra o San Lorenzo na próxima terça-feira.

Próximo jogo do Santos

🔴🔵San Lorenzo x Santos⚫⚪

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - 3ª rodada
📅 Data: 28 de abril de 2026  (terça-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires (Argentina)

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