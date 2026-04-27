Com trio de volta, Santos divulga relacionados para o jogo contra o San Lorenzo

O Santos divulgou, nesta segunda-feira, a lista de relacionados para o confronto diante do San Lorenzo, que acontece nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain, pela 3ª rodada do Grupo D da Sul-Americana.

Para o duelo, o Peixe terá o retorno de três peças importantes do elenco. Gabriel Brazão está de volta ao time após dois jogos, nos quais ficou de fora pela morte de seu pai, enquanto Neymar e Gabigol, que não atuaram contra o Bahia, também ficam à disposição de Cuca.

Os relacionados do Peixão para a 3ª rodada da CONMEBOL #Sudamericana! 📋🐳 pic.twitter.com/GkOUfyN4sR — Santos FC (@SantosFC) April 27, 2026

Confira os relacionados do Santos

Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro.

Defensores: Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Luan Peres, João Ananias, Escobar, Rafael Gonzaga e Mayke.

Meio-campistas: Rincón, Christian Oliva, João Schmidt, Willian Arão, Thaciano, Gabriel Bontempo e Mateus Xavier.

Atacantes: Neymar, Gabigol, Barreal, Robinho Jr, Miguelito, Rollheiser, Moisés, Rony e Lautaro Díaz.

Provável escalação

O Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Neymar; Barreal, Moisés e Gabigol.

🔴🔵San Lorenzo x Santos⚫⚪

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - 3ª rodada

📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires (Argentina)