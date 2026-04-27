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Com trio de volta, Santos divulga relacionados para o jogo contra o San Lorenzo

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Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 27/04/2026 às 13:30 • Atualizado 27/04/2026 às 13:33

O Santos divulgou, nesta segunda-feira, a lista de relacionados para o confronto diante do San Lorenzo, que acontece nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain, pela 3ª rodada do Grupo D da Sul-Americana.

Para o duelo, o Peixe terá o retorno de três peças importantes do elenco. Gabriel Brazão está de volta ao time após dois jogos, nos quais ficou de fora pela morte de seu pai, enquanto Neymar e Gabigol, que não atuaram contra o Bahia, também ficam à disposição de Cuca.

Confira os relacionados do Santos

Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro.
Defensores: Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Luan Peres, João Ananias, Escobar, Rafael Gonzaga e Mayke.
Meio-campistas: Rincón, Christian Oliva, João Schmidt, Willian Arão, Thaciano, Gabriel Bontempo e Mateus Xavier.
Atacantes: Neymar, Gabigol, Barreal, Robinho Jr, Miguelito, Rollheiser, Moisés, Rony e Lautaro Díaz.

Provável escalação

O Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Neymar; Barreal, Moisés e Gabigol.

🔴🔵San Lorenzo x Santos⚫⚪

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - 3ª rodada
📅 Data: 28 de abril de 2026  (terça-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires (Argentina)

 

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