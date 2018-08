Santos pode promover zagueiro procurado pela Lazio e outros; veja

O Santos tem apenas quatro zagueiros à disposição no atual elenco: Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique, atuais titulares, Luiz Felipe, em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda, e Robson Bambu, com contrato até o dia 10 de novembro.

Diante desse cenário, o Peixe busca soluções caseiras para aumentar as opções do técnico Cuca. Jogadores da equipe sub-23 e do time sub-20 estão na mira.

Sabino, do Santos B, é o mais cotado. Gustavo Cipriano e Kaique Rocha, da geração 2001, chamam a atenção no clube. Jackson Porozo, Gabriel Oliveira e Thiago, dos aspirantes, correm por fora.

Cipriano tem 17 anos e foi procurado pela Lazio-ITA para um empréstimo com opção de compra. No começo do ano, o Hellas Verona também ouviu um “não”. O defensor veio do futsal alvinegro e tem passaporte português, o que chama a atenção do mercado europeu.

Kaique Rocha também tem 17 anos, foi titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior e acumula convocações para seleções brasileiras de base. Ele mede 1,95 m de altura.

A procura por alternativas nas categorias de base será feita por Eudes Pedro, auxiliar de Cuca. O comandante vê o profissional como elo entre os departamentos amador e profissional.