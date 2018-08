Cuca “divide” Sabino entre sub-23 e elenco profissional do Santos

Com a saída de David Braz para o Sivasspor-TUR, Sabino ganhou espaço no elenco profissional do Santos. O zagueiro se dividirá entre o grupo principal e a disputas do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e a Copa Paulista pela equipe sub-23.

O técnico Cuca tem Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Robson Bambu à disposição. Sabino será acionado quando necessário.

“Ele estar incorporado ou fazer parte dos treinos é igual. Melhor atuar no sub-23 do que na reserva de um treino. Sempre que precisar, traremos para cá. O que importa é estar em bom nível”, disse Cuca, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Zagueiro-artilheiro, Sabino fez dois gols na vitória do Santos sobre o Bragantino na última quarta-feira, em Bragança Paulista, na estreia da Copa Paulista.