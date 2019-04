Santos “pede ajuda” para negociar jogadores e reduzir elenco

O Santos tem conversado com empresários e intermediários em busca de propostas para jogadores pouco utilizados pelo técnico Jorge Sampaoli.

O objetivo do Peixe é reduzir o elenco e, consequentemente, diminuir a folha salarial. O Alvinegro tem tido dificuldade para manter os compromissos.

Bryan Ruiz, Cleber, Copete e Guilherme Nunes já estavam na lista de “negociáveis”. Nos últimos dias, o Santos admitiu no mercado o desejo de liberar outros três: Arthur Gomes, Felippe Cardoso e Yuri Lima.

Arthur e Felippe Cardoso iniciaram 2019 em alta, como primeiras opções na frente, mas perderam espaço e lutam por espaço no banco de reservas atualmente. O atacante revelado na base possui contrato até 30 de dezembro de 2021. O centroavante veio da Ponte Preta no ano passado e possui vínculo até 30 de setembro de 2023.

Yuri atuou mais na temporada, com 11 participações, mas deixa de ser reposição imediata de Alison com a chegada de Jobson, do Red Bull Brasil. O volante não está totalmente descartado por Sampaoli, porém, a diretoria faz questão de liberá-lo quando houver oportunidade.

A folha salarial do Santos é de cerca de R$ 6 milhões. O total gasto por mês é de aproximadamente R$ 13 mi.

