Santos oferece descanso e marca data para Calabres se apresentar

O Santos vai contar com Gabriel Calabres no elenco profissional a partir do dia 5 de fevereiro. O Peixe marcou a data para apresentação do meia, destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O gerente técnico William Machado conversou com Calabres e disse para ele descansar nesses dias antes da apresentação. O jogador pediu para ficar à disposição agora, mas teve o pedido vetado.

Como se preparou para a Copinha e não teve férias, o alvinegro prefere que ele descanse antes de ficar à disposição do técnico Jair Ventura. Dessa forma, o atleta de 19 anos terá duas semanas de recesso.

Calabres chamou a atenção de Jair na Copa SP. Armador do time, o jovem fez três gols e deu cinco assistências em sete jogos. O Santos foi eliminado nas quartas de final para o Internacional.

Outro que pode ser promovido ao grupo principal é o volante Sebastian. O problema é que o contrato termina na próxima quarta-feira.