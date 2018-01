Inter goleia o Santos e enfrentará o São Paulo na semifinal da Copinha

O Santos deu adeus à disputa pelo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira. Recebendo o Internacional no estádio Doutor José Lancha Filho, em Franca, os Meninos da Vila não conseguiram se encontrar em campo e acabaram amargando a derrota por 4 a 0. Os gols do time colorado foram marcados por Richard (2), Neto e Brenner.

Nem mesmo a presença do técnico Jair Ventura e do gerente de futebol William Machado fez com que o Santos superasse o bom time do Internacional. Observando jogadores com potencial para serem incorporados ao time profissional, o comandante do Peixe acabou não recebendo uma boa resposta dos garotos, assim como os mais de 12 mil torcedores que comparecerem ao Lanchão para assistir à partida.

Com o triunfo, o Internacional terá pela frente o São Paulo na semifinal. O Tricolor paulista se classificou também nesta quinta-feira ao vencer o Vitória nos pênaltis (4 a 3) após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. Do outro lado da chave, jogam pelas quartas de final nesta sexta Flamengo x Avaí e Palmeiras x Portuguesa.

O jogo – Logo aos sete minutos o Internacional mostrou a que veio. Após jogada ensaiada de escanteio, a bola sobrou limpa para Leandro Córdova na entrada da área, e o jogador chegou batendo de primeira, porém, o arremate acabou desviando na zaga santista e indo para fora. Aos 13 minutos o Colorado voltou a assustar o Peixe, desta vez com Vinícius, que fez o cruzamento pela esquerda e viu a bola bater no travessão antes de sobrar para Brenner, que errou o cabeceio.

A equipe gaúcha seguiu melhor na partida e parecia se aproximar cada vez mais do primeiro gol. Aos 24 minutos, Brenner fez grande jogada na linha de fundo e cruzou na medida para Richard, que, do meio da área, cabeceou à direita do goleiro Renan. No minuto seguinte, no entanto, o jovem colorado se redimiu com um novo arremate de cabeça, desta vez com endereço certo: o fundo das redes.

Nem a vantagem no marcador fez o Inter sossegar no primeiro tempo. Mais confortável para seguir criando boas jogadas, a equipe colorada ampliou o placar aos 37 minutos, com Neto. O atacante recebeu ótimo passe em velocidade, invadiu a área pela direita e tocou por cobertura, na saída do goleiro Renan, para colocar o time ainda mais próximo da tão sonhada classificação à semifinal da Copinha.

No segundo tempo o Santos voltou a campo com algumas mudanças e disposto a recuperar o prejuízo. Aos nove minutos, Alexandre Tam, um dos acionados pelo técnico Aarão Alves, soltou uma bomba de fora da área, mandando à direita da meta rival. Já no minuto seguinte, o Internacional não se intimidou e tratou de fazer o terceiro com Brenner, que estava livre no meio da área para aproveitar cruzamento da esquerda e estufar as redes, dificultando ainda mais a vida do Peixe.

A tônica do primeiro tempo se repetiu na etapa complementar. Mesmo com a larga vantagem no placar, o Internacional seguiu mais ameaçador e esteve mais próximo de balançar as redes do que o Santos. Aos 26 minutos, Elias apareceu na entrada da área e recebeu bom passe, batendo de primeira e obrigando o goleiro Renan a se jogar no canto direito para espalmar e mandar para a linha de fundo. Como resposta, o Peixe assustou com Gabriel Calabres, que, de fora da área, bateu forte, mandando à esquerda do gol do Inter.

Para fechar a péssima noite santista, o árbitro ainda marcou pênalti para o Internacional, aos 34 minutos, acusando um toque de braço de Gabriel Calabres dentro da área. O principal nome do Peixe, inclusive, acabou recebendo o segundo cartão amarelo e tendo de ir para o chuveiro mais cedo. Na cobrança, Richard, que já havia sido o responsável pelo primeiro gol colorado, bateu firme no canto esquerdo de Renan e transformou a vitória em goleada, garantindo a classificação do time gaúcho.