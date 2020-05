Santos não avança por acordo com Bryan Ruiz e já admite esperar fim do contrato

O Santos fez algumas tentativas recentes de acordo com Bryan Ruiz, mas não obteve êxito. O costarriquenho bate o pé e quer receber todos os valores atrasados para rescindir o contrato.

Dessa forma, o Peixe já admite esperar o fim do vínculo, em 31 de dezembro. O jogador de 34 anos treinava pelo time B antes da paralisação por causa do novo coronavírus.

Além da falta de dinheiro para negociar com Bryan, o Alvinegro faz contas e não vê tanta vantagem em rescindir agora – o cálculo é feito em cima dos salários restantes, além de 13º e outras verbas.

Bryan Ruiz recebe um dos maiores salários do elenco, e o Santos lamenta tanto dinheiro desperdiçado. O objetivo é encontrar uma forma de minimizar o prejuízo.

Bryan chegou ao Santos em 2018 com status de titular absoluto e com festa no aeroporto, mas não vingou – nenhum gol em 13 jogos, o último há 17 meses.

