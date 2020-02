Santos já tem desfalque certo para pegar o Ituano

Luiz Felipe recebeu seu terceiro cartão amarelo no Paulistão na noite desse domingo, contra a Ferroviária. Com isso, o beque já é desfalque certo para a próxima partida do Peixe, contra o Ituano, sábado, fora de casa.

A tendência é que Lucas Veríssimo ganhe oportunidade de jogar ao lado de Luan Peres.

Outra preocupação ficou por conta de Raniel. O atacante precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por causa de um mal-estar, que segundo o clube foi causado pelo calor na cidade de Araraquara. Arthur Gomes foi quem entrou no time.

O Peixe tem 11 pontos e está na liderança do Grupo A, apesar do desempenho ruim nesse domingo, como admitiu o próprio técnico Jesualdo Ferreira.