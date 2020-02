Jesualdo fala em pior jogo do Santos e não consegue explicar o motivo

Jesualdo Ferreira não escondeu sua insatisfação pelo desempenho do Santos na noite deste domingo, no empate com a Ferroviária por 0 a 0. Em entrevista coletiva ainda no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, o técnico português não conseguiu explicar o motivo dos santistas terem jogado tão mal.

“Foi nosso pior jogo, eu esperava que fosse a continuação do jogo anterior e a verdade é que isso não aconteceu. Muitas vezes não consigo explicar muito bem, os jogadores não conseguem explicar como as coisas aconteceram. Não começamos bem o jogo e depois não tivemos a capacidade para fazer o gol e controlar as situações, como vínhamos fazendo”, avaliou.

“Acabamos por ter um resultado que não é positivo para nós. É um jogo para nós conversarmos, tentar encontrar as razões. Muitas vezes as coisas não acontecem na lógica que queremos. Foi um jogo fora da lógica em função do que fizemos lá atrás”,

Agora, o Santos vai visitar o Ituano, sábado que vem. E Jesualdo espera que a resposta seja imediata.

“Jogamos mal, isso acontece, mas vamos trabalhar para o próximo jogo já, se possível, que as coisas sejam melhores”, concluiu.