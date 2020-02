Santos sofre para segurar empate com a Ferroviária

Em uma atuação sofrível na noite deste domingo, o Santos segurou o empate por 0 a 0 com a Ferroviária pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A equipe da casa pressionou e mereceu os três pontos na Fonte Luminosa, mas a trave e Everson impediram o triunfo dos mandantes em Araraquara.

Como fica

O resultado levou o Peixe aos 11 pontos, na ponta do Grupo A. Já a Ferroviária segue na lanterna do Grupo D, com cinco pontos.

O que vem pela frente

Na próxima rodada, o Santos visitará o Ituano, sábado, às 16h30, enquanto a Ferrinha irá a Campinas enfrentar a Ponte Preta no mesmo dia, às 19h.

O jogo

Jesualdo Ferreira promoveu o retorno de Everson ao gol e, com a sombra de Vladimir, o goleiro mostrou serviço ao treinador português. Isso porque o Santos foi amassado pela Ferroviária durante todo o primeiro tempo.

Hean, Felipe Ferreira e Hygor perderam chance atrás de chance e o intervalo chegou para o alívio dos santistas.

Na etapa final, os visitantes até conseguiram ficar mais tempo com a bola. Ainda assim, com apenas nove minutos, Patrick acertou a trave de Everson depois de linda caneta em cima da Pará.

Nos minutos finais, Max foi expulso e o Santos conseguiu impor pressão. Jean Mota por pouco não marcou.

E acabou assim, sem gols. E vaia para os dois times oriundas das arquibancadas.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 0 X 0 SANTOS

Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Data: 15 de fevereiro de 2020, domingo

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Carvalho da Silva

Assistentes: Alberto Poletto Masseira e Evandro de Melo Lima

Cartões amarelos: Luiz Felipe (SAN); Max (2), Lucas Mandes e Mazinho (FER)

Cartão vermelho: Max (FER)

FERROVIÁRIA: Saulo; Lucas Mendes, Max, Elton e Bruno Recife; Mazinho, Tony e Claudinho; Felipe Ferreira (Patrick), Henan (Yuri) e Hygor (Léo Artur)

Técnico: Sérgio Soares

SANTOS: Everson; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca (Jean Mota) e Sánchez; Raniel (Arthur Gomes), Soteldo e Eduardo Sasha (Kaio Jorge)

Técnico: Jesualdo Ferreira