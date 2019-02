Santos fica a detalhes de anúncio após exames de Cueva

Christian Cueva chegou ao Brasil nesta quarta-feira e já fez exames médicos. A expectativa do Santos é anunciá-lo oficialmente até essa quinta.

Ainda restam alguns detalhes contratuais. O Krasnodar aceitou a proposta de empréstimo de um ano, com valor de compra obrigatório de R$ 26 milhões para um acordo de cinco temporadas. O Peixe pagará, a partir de 2020, em quatro parcelas.

“Cueva já fez exames médicos e estamos no final, praticamente fechado. Expectativa é que hoje tenhamos um desfecho positivo”, disse o presidente do Santos, José Carlos Peres, em evento da Federação Paulista de Futebol em São Paulo.

“Vem muito mais maduro. Há seis meses foi vendido para a Rússia e vem com valor mais baixo, sem nenhuma loucura, bem pensada. Estamos investindo. Está com vontade de vir para chegar e tem treinador exigente e ele sabe”, completou.

O armador de 27 anos foi negociado pelo São Paulo ao Krasnodar em julho de 2018, por 8 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões). O meia não se adaptou ao futebol russo e quis voltar para a América do Sul. O Tricolor, inclusive, precisou ser notificado sobre a transação por conta do direito de preferência.

Na semana passada, em reunião do Conselho, o presidente José Carlos Peres afirmou que o teto salarial era de R$ 350 mil. Cueva, em contrapartida, chega para receber algo em torno de R$ 600 mil por mês, com as luvas diluídas.

Cueva tem a aprovação do técnico Jorge Sampaoli e vem para ser principal o armador da equipe. Antes, o Santos contratou Everson, Felipe Aguilar e Soteldo para 2019.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com