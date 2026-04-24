Santos feminino anuncia saída do técnico Caio Couto

Caio Couto não é mais o técnico da equipe feminina do Santos. O clube anunciou, nesta sexta-feira, a saída do treinador, que deixa as Sereias da Vila após quase dois anos no cargo, em sua segunda passagem.

O técnico encerrou a sua segunda passagem no Santos em baixa. Após conquistar o título do Campeonato Brasileiro A2 em 2025, as Sereias não desempenhavam bem, ocupando apenas a 11ª posição da elite do futebol brasileiro.

O Santos FC comunica a saída do técnico Caio Couto do comando da equipe de futebol feminino. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/6NJiIMbr4q — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) April 24, 2026

Números de Caio Couto

Nessa passagem, Caio Couto comandou o Santos feminino 49 vezes, com 26 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. A recente má fase da Sereias, com quatro jogos sem ganhar (Bahia, Ferroviária, Botafogo e Atlético-MG) foi fundamental para a saída do comandante.

Ao todo, somando as duas passagens, Caio se despediu do Santos com 150 jogos, 94 vitórias, 30 empates e 26 derrotas. Além do título do Brasileiro A2, o treinador também conquistou a primeira divisão do Brasileirão feminino, em 2017.

Próximo jogo do Santos

Agora, o Santos concentra suas atenções para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. As Sereias enfrentam o Palmeiras nesta segunda-feira (27), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do torneio.

Bruno Barbosa, auxiliar técnico das Sereias, deve comandar o time de maneira interina no clássico.

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