Santos faz treino tático e técnico e avança em preparação para pegar o Fluminense

O elenco do Santos voltou a treinar no CT Rei Pelé nesta quinta-feira, para a segunda atividade com foco no duelo contra o Fluminense, pela 12ª rodada do Brasileirão, marcado para as 16h (de Brasília) deste domingo. O técnico Cuca pode ter uma novidade para o confronto, já que Mayke treinou normalmente junto ao elenco mais uma vez e pode reforçar o Peixe.

Como foi o treino

As atividades desta quinta contaram não só com a presença de Mayke, mas também de Lucas Veríssimo, que sentiu dores diante do Atlético-MG no último sábado e não saiu do banco de reservas contra o Deportivo Recoleta na terça.

Cuca comandou um treino tático e técnico com foco no Fluminense, logo depois de uma conversa com um grupo de cinco torcedores organizados, que contou também com a presença de Alexandre Matos e líderes do elenco, incluindo Neymar.

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Desfalques

Para o duelo, o Santos segue com o desfalque de Gabriel Menino, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Além dele, Escobar foi advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-MG e cumpre suspensão diante dos cariocas. Por ter atuado durante os 90 minutos das últimas duas partidas, Neymar também é dúvida entre os titulares.

Situação da tabela

O Peixe é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, três a mais que o Cruzeiro. O time mineiro ocupa o 17° lugar, abrindo a zona de rebaixamento, com 10 pontos, um a menos que o Corinthians, primeiro time fora do Z4.

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