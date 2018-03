Santos estuda retorno de Caio, meia do Atlético de Madrid

O Santos estuda o retorno de Caio Henrique, meia do Atlético de Madrid-ESP. Revelado nas categorias de base, o jogador chegaria emprestado até o fim do ano, com valor de compra fixado em contrato. A transação precisaria ser finalizada até o dia 2 de abril, data limite para chegada de atletas do exterior. Há outros interessados na Série A.

Sem ser utilizado pelo clube espanhol, Caio vê com bons olhos a volta ao Brasil. E as condições não são ruins para a realidade financeira do futebol: 3 milhões de euros (R$ 12,3 milhões) para a contratação em definitivo após o empréstimo e salários de R$ 120 mil por mês.

O nome do meia, que também pode atuar como segundo volante, chegou ao presidente José Carlos Peres, mas ele está reticente. A prioridade da atual diretoria é trazer um armador depois da saída de Lucas Lima para o Palmeiras. Os primeiros contatos foram iniciados na manhã desta quinta-feira.

Destaque na base, Caio foi vendido ao Atlético em 2016, por cerca de R$ 1,3 milhões, sem nem ser utilizado no elenco profissional. À época, os representantes do garoto alegaram desvalorização da gestão Modesto Roma.