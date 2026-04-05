Santos terá Gabigol no banco contra o Flamengo; confira escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Flamengo logo mais, às 17h30 (de Brasília) da tarde deste domingo de Páscoa. O duelo no Maracanã é válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Para o embate, o técnico Cuca terá o retorno de Gabigol, recuperado de um edema na coxa direita. O atacante, no entanto, iniciará o confronto entre os reservas do Peixe.

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Desfalques

O técnico Cuca irá contar com desfalques importantes na partida. Neymar está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e não enfrenta os cariocas. Rony é outra baixa, pelo mesmo motivo.

Com um pequeno edema no quadríceps direito, o lateral-direito Igor Vinícius não ficará à disposição. Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Mayke (preservado por uso de corticoide) e Gabriel Menino (lesão no músculo posterior da coxa direita) também não estão à disposição.

Escalação

Desta forma, o Santos vai a campo com: Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Bontempo; Barreal, Thaciano e Lautaro Díaz.

Flamengo

Por sua vez, o Flamengo ganhou o desfalque de Pulgar para enfrentar o Santos. O volante chileno foi expulso na última rodada e cumpre suspensão diante do Peixe. Além dele, Alex Sandro e Saúl seguem lesionados e também são baixas. Por outro lado, Bruno Henrique e Evertton Araújo voltam a ser opções para Leonardo Jardim.

A escalação do Flamengo conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Lino.