Santos toma virada, e Flamengo entra no G4 do Brasileirão

Apesar de ter inaugurado o placar, o Santos tomou a virada do Flamengo neste domingo de Páscoa e acabou derrotado por 3 a 1 no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Lautaro Díaz colocou o Peixe em vantagem no início da segunda etapa, mas Pedro, Jorginho e Paquetá marcaram para garantirem a vitória rubro-negra.
Situação na tabela
Com a derrota, o Santos fica com 10 pontos na 15ª posição, ultrapassado pelo Internacional, que venceu o Corinthians na noite deste domingo. Por sua vez, o Flamengo entra no G4, na quarta colocação com 17 pontos.
📋 Resumo do jogo
🔴 FLAMENGO 3 x 1 SANTOS ⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro
🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 05 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Gabriel Bontempo, Barreal (Santos)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Gols
- ⚽ Lautaro Díaz, aos 2' do 2ºT (Santos)
- ⚽ Pedro, aos 19' do 2ºT (Flamengo)
- ⚽ Jorginho, aos 26' do 2ºT (Flamengo)
- ⚽ Paquetá, aos 44' do 2ºT (Flamengo)
🔴Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Paquetá), Jorginho e Arrascaeta (De La Cruz); Carrascal (Plata), Pedro (Luiz Araúo) e Lino (Bruno Henrique)
Técnico: Leonardo Jardim
⚪ Santos
Gabriel Brazão; Zé Ivaldo (Gabigol), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Willian Arão), Gustavo Henrique e Bontempo (Zé Rafael); Barreal (Rollheiser), Thaciano (Moisés) e Lautaro Díaz
Técnico: Cuca
Como foi o jogo
Primeiro tempo
O jogo começou com o Flamengo mantendo a posse e pressionando o Santos. A primeira boa chance veio aos sete, quando Arrascaeta tentou finalizar, mas foi travado por Veríssimo na área. Na sobra, Varela cruzou e o uruguaio subiu sozinho para testar à linha de fundo. Aos 17, o Rubro-Negro chegou novamente com Lino cruzando pela esquerda e Varela conseguindo o cabeceio, também para fora.
A primeira chegada do Santos foi aos 24 minutos. Lautaro Díaz recebeu no meio e conseguiu enfiar na área para Thaciano, que finalizou mal de esquerda para dar tiro de meta ao Flamengo. Já aos 36 minutos, Carrascal recebeu no meio de Lino e carregou até a entrada da área para tentar uma finalização de esquerda, que passou por cima da meta santista.
Segundo tempo
Logo no início da segunda etapa, o Santos conseguiu abrir o marcador. Oliva ficou com a bola na frente da área santista e lançou para Lautaro Díaz arrancar e ganhar de Léo Ortiz na corrida para dominar e bater de fora da área para marcar um golaço, sem chances para Rossi. Aos oito minutos, Arrascaeta cobrou falta na área e Pedro ficou com a sobra para finalizar, e Brazão fez uma boa defesa. Na sobra, Léo Ortiz completou para empatar, mas o gol foi anulado por impedimento no início da jogada.
Já aos 19, Carrascal ficou com a bola pela direita e cruzou na segunda trave para Pedro disputar com Zé Ivaldo e vencer no alto para testar às redes, empatando pelo Flamengo. Após dois minutos, Arrascaeta tentou cabecear de dentro da área, mas foi puxado por Escobar, que cometeu pênalti no lance. Jorginho cobrou com precisão no canto direito do goleiro e colocou o Rubro-Negro em vantagem.
Já no final da partida, aos 44 minutos, Plata recebeu no lado direito e trouxe para dentro para ajeitar na entrada da área e Paquetá arrematou com força para vencer Brazão e ampliar pelo Flamengo. Nos acréscimos, aos 51, Veríssimo conseguiu um cabeceio perigoso, mas Rossi fez uma boa defesa para impedir o segundo gol santista.
Próximos jogos
Flamengo
- Jogo: Cusco x Flamengo
- Data e horário: 8 de abril de 2026 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)
- Competição: Copa Libertadores
- Local: Estádio Inca Garcilaso
Santos
- Jogo: Deportivo Cuenca x Santos
- Data e horário: 8 de abril de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)
- Competição: Copa Sul-Americana
- Local: Estádio Alejandro Serrano Aguilar