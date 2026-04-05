Lateral vira drama para o Santos em jogo contra o Flamengo

O Santos encara o Flamengo neste domingo em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca está com dificuldades para armar a escalação do time pra o confronto no Maracanã. A lateral direita é o grande problema.

O treinador não tem nenhum jogador da posição para usar. Titular absoluto, Igor Vinícius está com um pequeno edema no quadríceps direito. O atleta passará o final de semana fazendo tratamento intensivo com a fisioterapia no Departamento Médico.



Reserva imediato, Mayke está fora de combate. O ex-jogador do Palmeiras, que estava passando por terapia regenerativa na perna direita, é desfalque devido ao uso de medicamento corticóide.

Uma possível alternativa seria Gabriel Menino, que já exerceu a função de lateral direito diversas vezes na carreira. O meio-campista, entretanto, está com uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. O atacante Rony, que já jogou de ala, está suspenso pelo acúmulo de amarelos.

Assim, Cuca quebra a cabeça para decidir quem vai escalar na lateral direita. Uma possibilidade é zagueiro Zé Ivaldo. Outra opção é o volante Gustavo Henrique. O Menino da Vila já jogou no setor nas categorias de base.

Além disso, existe a possibilidade do Santos jogar com três zagueiros. Assim, Adonis Frías e Willian Arão brigariam por um espaço. Na ala, Cuca pode usar Barreal.

Situação do Santos

Ao vencer o Remo, na última quinta-feira, o Santos encerrou um jejum de quatro jogos sem vitórias e conquistou os primeiros três pontos com Cuca no comando. O Peixe deixou a zona de rebaixamento e chegou à 13ª posição, com dez pontos, três a mais que o Cruzeiro, primeiro time na zona da degola.

Próximo jogo do Santos

Jogo: Flamengo x Santos

Flamengo x Santos Competição : Campeonato Brasileiro (10ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (10ª rodada) Data e horário: 5 de abril de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

5 de abril de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

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