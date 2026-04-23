Com Brazão de volta e Rony em transição, Santos abre preparação para encarar o Bahia

O elenco santista se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quinta-feira, um dia depois do empate em 0 a 0 contra o Coritiba pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro. Agora, o Santos vira a chave e volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, pelo qual enfrenta o Bahia neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O técnico Cuca viu Rony evoluir na recuperação de sua lesão e teve Brazão de volta nas atividades desta tarde.

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Como foi o treino

Os jogadores que enfrentaram o Coritiba permaneceram na parte interna para atividades regenerativas, enquanto a outra parte do elenco foi a campo para um treino tático.

Rony sofreu uma torção no tornozelo direito durante um treinamento na última semana e não esteve à disposição diante de Fluminense e Coritiba. O atacante iniciou o processo de transição física nesta quinta e pode ser novidade para enfrentar o Bahia.

Recuperado de uma lesão muscular, Gabriel Menino também segue em transição, mas ainda não terá condições de jogo para o duelo deste sábado.

Outra novidade foi o retorno de Gabriel Brazão, que treinou normalmente. Na última segunda, ele havia sido liberado após o falecimento do pai e não participou das atividades do clube nos últimos dois dias.

Desfalques

Além de Gabriel Menino, o Santos possui outros quatro desfalques para o jogo contra o Bahia. Gabigol e Igor Vinícius são baixas por cumprirem suspensão devido ao acúmulo de cartões, enquanto Gustavo Henrique também não deve ir a campo após deixar o campo lesionado na última quarta.

Por fim, Neymar, que atuou por 90 minutos nos últimos quatro jogos, será poupado do confronto.

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