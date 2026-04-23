Análise: empate na Copa do Brasil evidencia fragilidades do Santos e mantém clima tenso

A falta de eficiência não foi o único problema do Santos no empate sem gols com o Coritiba, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O resultado mantém a decisão pela vaga na próxima fase em aberto e deixa o Peixe em um cenário ainda mais tenso na temporada, agora com três partidas consecutivas sem vitória.

Assim, elenco, diretoria e comissão técnica passam a conviver com pressão crescente, principalmente pela incapacidade de transformar a Vila Belmiro em sua fortaleza. Com o empate, o Santos chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer diante de sua torcida. Após o apito final, os torcedores não pouparam críticas, vaiaram e cobraram os jogadores.

Dificuldade na criação e pouca efetividade

O Santos iniciou a partida pressionando o adversário e dando a impressão de que abriria o placar a qualquer momento. Logo no primeiro minuto, Gabigol chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. A equipe teve mais posse de bola ao longo da partida, porém esbarrou em dificuldades para criar jogadas realmente contundentes.

Quando conseguiu produzir, o Peixe deixou a desejar no último passe e nas finalizações, desperdiçando oportunidades de sair em vantagem no duelo.

Sem conseguir furar o sistema defensivo do Coritiba, o Santos viu o Coxa crescer no segundo tempo. Os visitantes criaram chances claras e chegaram perto de fazer até mais de um gol, mas também pecaram na conclusão e pararam em boas defesas de Diógenes e em um corte providencial de Oliva, que salvou uma bola em cima da linha.

"O que teve de produtivo hoje foi não tomar gol. Não tomamos gols. Eles tiveram chances claras em dois erros nossos em saída de bola. Temos muito cuidado com isso. Tivemos a bola na trave. Acho que foi um jogo equilibrado, nós melhor no primeiro tempo. Fica aberto para a segunda partida em Curitiba", avaliou Cuca.

Pressão aumenta

O clima na Vila Belmiro foi de cobrança. Apesar do público baixo (pouco mais de sete mil torcedores), o clima foi tenso, com os presentes mostrando grande insatisfação com o que a equipe vem apresentando. Após o apito final, vieram das arquibancadas gritos em tom de protesto, direcionados a jogadores e dirigentes.

Agora, o elenco do Santos terá que digerir o empate e precisará saber lidar com o peso emocional do momento que a equipe vive na temporada para conseguir dar uma resposta.

Decisão em aberto e busca pela volta por cima

Com o 0 a 0, a vaga segue totalmente aberta para o confronto de volta no Couto Pereira. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis, e uma vitória simples classifica o vencedor. O Santos encara o desafio de tentar se recuperar em três frentes: Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Para isso, sai da Vila Belmiro e engata sequência fora de casa.

Próximos jogos do Santos

Jogo: Bahia x Santos

Bahia x Santos Competição : Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (13ª rodada) Data e horário : 25 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

: 25 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)