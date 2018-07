Santos demite o técnico Jair Ventura

O Santos demitiu Jair Ventura nesta segunda-feira. O técnico deixa o clube após quase sete meses e aproveitamento de 44,4%, com 14 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Seu contrato ira até o fim deste ano.

O executivo de futebol Ricardo Gomes gostaria de oferecer mais tempo ao treinador, com a possibilidade de escalar os reforços Carlos Sánchez, Bryan Ruiz e Derlis González, mas a maior parte da diretoria recomendou a troca no comando técnico. A insatisfação do torcedor pesou na decisão.

O Peixe está nas oitavas de final da Libertadores (Independiente-ARG) e quartas da Copa do Brasil (Cruzeiro), porém, ocupa a 15ª colocação no Brasileirão, com 15 pontos, e um jogo a menos. O desempenho esteve aquém do esperado e poucas partidas aliaram rendimento e resultado.

O alvinegro tem pressa em busca de um substituto, já que a próxima partida será contra o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time deve ser dirigido por Luciano Santos, da equipe sub-17.

Alguns nomes agradam ao presidente José Carlos Peres, como Abel Braga e Zé Ricardo. Há outras opções no mercado: Dorival Júnior, Felipão, Dunga, Luxemburgo, entre outros.