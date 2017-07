Santos confirma ‘chapéu’ em rival e acerta com Matheus Jesus

O Santos confirmou o ‘chapéu’ no São Paulo e acertou com Matheus Jesus nesta terça-feira. O volante foi aprovado nos exames médicos que vinha fazendo desde o último sábado e acertou empréstimo com o Peixe até o final da próxima temporada.

O jovem de 20 anos chega para suprir a ausência de Thiago Maia, vendido ao Lille, da França, por 14 milhões de euros (R$ 51 milhões). Matheus Jesus deve assinar contrato com clube até esta quarta.

Revelado pela Ponte Preta e recém-contratado pelo Estoril, de Portugal, o volante terá um valor de compra fixado em 1 milhão de euros (R$ 3,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Antes de fechar com o Peixe, Matheus Jesus tinha acordo encaminhado com o São Paulo. Porém, o alvinegro tomou a dianteira das negociações e confirmou o acerto com o volante.