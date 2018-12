Santos cobra Abel Braga por resposta e já discute alternativas

O presidente do Santos, José Carlos Peres, não está disposto a esperar pela eleição presidencial no Flamengo para ter a resposta de Abel Braga.

Disputado por Peixe e Rubro-Negro, Abel analisa as propostas e pretende aguardar pelo pleito do próximo sábado – Ricardo Lomba (candidato da situação) e Rodolfo Landim (da oposição) gostam do experiente técnico de 66 anos.

O Alvinegro quer o sim ou não de Abel antes do fim de semana para não perder mais tempo do planejamento para 2019. Em reunião do Comitê de Gestão na noite desta segunda-feira, no Business Center, em São Paulo, Peres não deu prazo, mas prometeu não esperar muito mais pela definição do treinador.

Nas conversas com Abel Braga, o Santos afirma que ele é a única opção. Nos bastidores, porém, a diretoria analisa alternativas como Roger Machado (sem time), Dorival Júnior (fim de contrato no Flamengo e Tiago Nunes (Atlético-PR). Há até quem defenda Vanderlei Luxemburgo entre os gestores.

O planejamento do Santos inclui um novo comandante para substituir Cuca ainda nessa semana para que a diretoria possa negociar com jogadores aprovados e dispensar quem estiver fora dos planos.