Santos anuncia contratação do zagueiro Felipe Aguilar

O Santos anunciou nesta quinta-feira a contratação de Felipe Aguilar, zagueiro ex-Atlético Nacional. O Peixe pagará R$ 15 milhões por 100% dos direitos econômicos. O acordo é válido por quatro temporadas.

Aguilar foi indicado pelo técnico Jorge Sampaoli. O zagueiro de 25 anos chamou a atenção do argentino ao ser o o melhor passador do Campeonato Colombiano.

Nação santista, uma pergunta… depois desse spoiler aqui, adianta fazer suspense? 🤔 https://t.co/UzFX7YEj5M — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 18 de janeiro de 2019

Felipe Aguilar é o segundo reforço do Alvinegro para 2019. Antes, o meia-atacante venezuelano Yeferson Soteldo foi anunciado. O Santos ainda procura um lateral-esquerdo, um volante e um centroavante.

Aguilar vinha atuando pelo Atlético Nacional e não deve demorar a estrear. Há chance do primeiro jogo ser diante do São Bento, na próxima quinta-feira, em Sorocaba, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.