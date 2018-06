Santos aceita proposta do Lyon e aguarda por divisão dos direitos de Veríssimo

A divisão de 20% dos direitos econômicos de Lucas Veríssimo é o que separa a venda do Santos ao Lyon-FRA. O zagueiro precisa costurar um acerto com dois de seus empresários, Marcos Ribeiro e Aparecido Inácio, o Cidão.

O Lyon oferece 9 milhões de euros (R$ 39 milhões) limpos ao Peixe por 80% dos direitos e 1 milhão de euros (R$ 4,3 milhões) pelo restante. O jogador tem 10 e os outros 10 estão divididos entre as empresas MGS Sports e AIRC Sports.

Todas as partes veem o negócio encaminhado. O alvinegro já aceitou o valor e aguarda pela composição. Para satisfazer os agentes, Veríssimo não descarta abrir mão de sua parte. Ele vê com bons olhos a ida ao futebol europeu neste momento. Há uma reunião marcada para a próxima quinta-feira.

O Lyon enviou Florian Maurice, chefe de recrutamento de atletas do clube, para a Vila Belmiro neste domingo, na derrota por 2 a 1 para o Internacional. O olheiro oficial viu o defensor ser expulso no segundo tempo após reclamar acintosamente com um dos auxiliares. O fato não muda o desejo do clube francês.

O Lyon teve a concorrência do também francês Olympique de Marselha. O rival ofereceu 8 milhões de euros (R$ 35 milhões) e, como não se classificou para a Liga dos Campeões, está atrás na disputa. Os marselheses vão para a Liga Europa.

O Torino-ITA ofereceu 7,5 milhões de euros e também ficou para trás no páreo. Em fevereiro, o Peixe quase vendeu Lucas Veríssimo para o Spartak Moscou-RUS. A oferta foi dos mesmos 7,5 milhões de euros (R$ 32 milhões, à época), mas um desacerto entre os empresários inviabilizou o acordo e o zagueiro permaneceu.

Veríssimo tem contrato até 30 de junho de 2022 e vê a transferência para a Europa com bons olhos. Em 2017, o zagueiro esteve na mira do Stuttgart-ALE, Saint-Éttiene-FRA e ainda foi observado in loco por funcionários da Juventus-ITA. Sua saída é vista como uma das soluções para aliviar as contas e não prejudicar tanto a equipe titular do Santos, já que há David Braz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Robson Bambu à disposição.