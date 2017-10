Santistas criam evento para comemorar saída do ‘enceradeira’ Lucas Lima

Faltando pouco mais de dois meses para o fim de seu contrato com o Santos, Lucas Lima ainda não anunciou se permanecerá no clube em 2018. Se depender de parte da torcida, porém, o meia já pode começar a arrumar suas malas.

Na última semana, alguns santistas criaram um grupo para vibrar com a saída do meia no dia 31 de dezembro, quando acaba seu vínculo com o Peixe. O evento no Facebook, denominado “Comemorar a saída do enceradeira do Santos Futebol Clube”, já conta com quase dois mil participantes.

O camisa 10 passou a ser perseguido pelos santistas após esquentarem os rumores de sua transferência para o Palmeiras em 2018. Após o empate com o Sport, na última quinta, a frase “Fora, Lucas Lima” foi pichada no muro da Vila Belmiro.

Contra o Atlético-GO, no domingo, o meia jogou bem e deu o cruzamento para Ricardo Oliveira fazer o gol da vitória, mas foi constantemente vaiado por parte dos torcedores sempre que encostava na bola.

O Santos ofereceu R$ 45 milhões a Lucas Lima até o fim de 2020. Os salários do meia dobrariam para cerca de R$ 600 mil, com bônus por metas alcançadas e aumentos anuais. Porém, Guangzhou Evergrande e Hebei Fortune, da China, ofereceram valores maiores. Além disso, o Palmeiras também sinalizou com uma proposta superior a do alvinegro.

O presidente Modesto Roma ainda aguarda uma resposta sobre a renovação com Lucas Lima. Porém, o mandatário já demonstra pessimismo com a permanência do camisa 10 e revelou para a Gazeta Esportiva que a chegada de um novo armador será fundamental no próximo ano.