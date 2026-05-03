Atuações do Santos: Rollheiser é destaque de clássico movimentado

O Santos empatou com o Palmeiras em 1 a 1 na noite deste sábado, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano dominou as ações do jogo durante a etapa inicial e o atacante Benjamín Rollheiser foi o destaque da partida.

De acordo com o Sofascore, aplicativo especializado em estatísticas, Rollheiser foi o melhor jogador em campo. O argentino abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo e foi a principal referência ofensiva do Peixe. Além da bola na rede, chutou mais quatro vezes, incluindo duas boas finalizações, que forçaram grandes defesas de Carlos Miguel.

O sistema defensivo do Santos também teve papel fundamental na partida. Luan Peres, Igor Vinícius e Gabriel Brazão tiveram um bom desempenho, evitando uma virada do Palmeiras.

Entre os demais, o restante do sistema ofensivo do Santos ficou abaixo. Os titulares Gabigol e Barreal perderam chances claras de gol no primeiro tempo, enquanto Rony, Moisés e Mateus Xavier não entraram bem na reta final da partida.

Veja as notas dos jogadores do Santos:

Situação do Santos

Com o empate contra o Palmeiras, o Santos deixou a zona de rebaixamento, mas pode voltar ainda nesta rodada. O Alvinegro Praiano está na 16ª posição, com 15 pontos, apenas um a mais que o Internacional, primeiro time dentro do Z4.

Já na Sul-Americana, o Santos ocupa a última posição do Grupo D, com apenas dois pontos em três jogos.

Próximos jogos do Santos

Deportivo Recoleta x Santos (4ª rodada da Sul-Americana)

Data e hora: 05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Brasileirão)

Data e hora: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).

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