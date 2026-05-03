Análise: Santos faz bom primeiro tempo, mas perde intensidade e fica com empate no clássico

*Por Thiago Henrique.

O Santos fez um bom jogo contra o Palmeiras, mas não saiu com a vitória. Com um primeiro tempo de almanaque, o Alvinegro Praiano pecou na eficácia, perdeu intensidade e sofreu o empate na etapa complementar

Durante o primeiro terço do jogo, o Santos deixou o Palmeiras nas cordas. Criando chances com Gabigol, Barreal e Rollheiser, o Peixe não demorou para abrir o placar. Mesmo em vantagem, o ímpeto da equipe de Cuca se manteve até o apito final da etapa inicial.

No entanto, o cenário mudou no segundo tempo. A intensidade santista caiu diante das mudanças táticas de João Martins, e o Palmeiras passou a controlar as ações nos 45 minutos finais, principalmente após as entradas de Allan e Sosa.

Luan Peres, Igor Vinícius e Gabriel Brazão seguraram o resultado até onde foi possível. Porém, uma jogada ensaiada, aos 19 minutos, resultou no gol de empate. A partir daí, o domínio foi alviverde. O Santos ainda sofreu um segundo gol, mas, após intervenção do VAR, o empate foi mantido.

O plano de jogo de Cuca para a segunda etapa não funcionou, e a entrada de jogadores mais rápidos para explorar contra-ataques acabou oferecendo ainda mais espaços ao adversário.

Apesar disso, o empate foi suficiente para o Alvinegro Praiano deixar a zona de rebaixamento. Agora, a equipe santista torce contra o Internacional para encerrar a 14ª rodada fora do Z4 e ganhar fôlego na temporada.

Situação do Santos

Com o empate contra o Palmeiras, o Santos deixou a zona de rebaixamento, mas pode voltar ainda nesta rodada. Neste momento, o Alvinegro Praiano subiu para a 16ª posição, com 15 pontos, apenas um a mais que o Internacional, primeiro time dentro do Z4.

Já na Sul-Americana, o Santos ocupa a última posição do Grupo D, com apenas dois pontos em três jogos.

Próximos jogos do Santos

Deportivo Recoleta x Santos (4ª rodada da Sul-Americana)

Data e hora: 05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Brasileirão)

Data e hora: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).

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